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В нелегальном детсаду в Запорожье умер ребенок: первые детали трагедии
В Запорожье в нелегальном частном детском саду, который работал в обычной квартире, погибла годовалая девочка. Ранее в Запорожской области «потеряли» труп ребенка умершей роженицы.
Погибшая девочка Олеся пробыла в так называемом «садике» немногим больше часа. По предварительным данным, она сильно плакала, из-за чего ее начало тошнить и ребенок захлебнулся. По словам бабушки, так называемая воспитательница заявила, что ребенок был болен.
Местные жители сообщили, что «садик» находится в квартире на 8 этаже. По их словам, за детьми хозяйка квартиры Ирина, которая взяла на себя ответственность нянчить детей на дому, совсем не следила. Малыши постоянно кричали и упирались, когда их приводили в дом.
По словам очевидцев, садик функционировал около 5 лет. Жители дома предполагают, что никаких лицензий или разрешений на работу женщина не имела.
Те, кто водил детей в этот «садик», нашли его по объявлению в интернете. Там Ирина писала, что она внимательна к детям и ответственна.
На протяжении всех пяти лет никто из соседей ни в милицию, ни в службу по делам детей, не сообщал о работе подозрительного «садика», передает местный сайт Alex.ua.
По факту смерти ребенка полиция возбудила уголовное дело и продолжает расследование ЧП.
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