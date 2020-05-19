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6-месячный ребенок умер из-за пакета: детали страшного происшествия в Днепре
В понедельник, 18 мая, в скорую помощь Днепра сообщили, что полугодовалый ребенок подавился полиэтиленовым пакетом. Ранее шокирующее происшествие произошло в Запорожской области, где «потеряли» труп ребенка умершей роженицы.
Как сообщает «Мост Днепр», по предварительным данным, ребенок дотянулся рукой до лежащего рядом полиэтиленового пакета, и он перекрыл ему верхние дыхательные пути. В результате произошло удушье, и 6-месячный ребенок скончался.
«Отец ребенка вызвал „скорую“. В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни», — прокомментировал трагический инцидент директор Днепропетровского облцентра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.
Ранее сообщалось, что в Тернополе в смерти четырехлетнего мальчика обвиняют врачей.340
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