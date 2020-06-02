26.70 / 26.92 29.41 / 29.88
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пусть обращаются: в Кабмине прокомментировали ситуацию относительно поставок воды в оккупированный Крым

0:12 2 июня 2020
Резников Алексей
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Из-за активизации представителей РФ на международной арене в связи с якобы «водной блокадой» оккупированного Крыма, в украинском Кабмине сочли уместным еще раз напомнить озвучивавшиеся ранее условия поставок воды на полуостров.

Сделал это в эфире программы «Свобода слова» на ICTV вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

«Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму», — сказал он.

Ранее в Кабмине напоминали России, что по Женевской конвенции именно оккупант обязан выполнять гуманитарные потребности гражданского населения. Украина со своей стороны готова обсуждать вопрос Крыма, в том числе и на международном уровне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что верховья Белогорского хранилища в аннексированном Крыму полностью высохли, а на Тайганском водохранилище из-за снижения уровня воды ранее появились острова. Кроме того, обмелело Партизанское водохранилище, снабжающее водой Симферополь. Дошло до того, что представители оккупационной администрации предложили провести на дне обмелевшего водоема концерт.

158

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оля Цибульская

«Срам-то какой»: Оля Цибульская возмутила сеть откровенным нарядом (видео)

Самоубийство в соцсети

Жаловался на полицейских: украинец покончил с собой в прямом эфире

Резников Алексей

Пусть обращаются: в Кабмине прокомментировали ситуацию относительно поставок воды в оккупированный Крым

Получение визы

Заробитчанам облегчат жизнь: Украина и Польша готовят важное соглашение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер