Украина

Из-за активизации представителей РФ на международной арене в связи с якобы «водной блокадой» оккупированного Крыма, в украинском Кабмине сочли уместным еще раз напомнить озвучивавшиеся ранее условия поставок воды на полуостров.

Сделал это в эфире программы «Свобода слова» на ICTV вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

«Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму», — сказал он.

Ранее в Кабмине напоминали России, что по Женевской конвенции именно оккупант обязан выполнять гуманитарные потребности гражданского населения. Украина со своей стороны готова обсуждать вопрос Крыма, в том числе и на международном уровне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что верховья Белогорского хранилища в аннексированном Крыму полностью высохли, а на Тайганском водохранилище из-за снижения уровня воды ранее появились острова. Кроме того, обмелело Партизанское водохранилище, снабжающее водой Симферополь. Дошло до того, что представители оккупационной администрации предложили провести на дне обмелевшего водоема концерт.

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