- 01:23 Рейтинг Путина снова упал, и все большее количество россиян готовы выходить на протесты
- 00:39 Заробитчанам облегчат жизнь: Украина и Польша готовят важное соглашение
- 00:12 Пусть обращаются: в Кабмине прокомментировали ситуацию относительно поставок воды в оккупированный Крым
- 01.06 23:25 Жаловался на полицейских: украинец покончил с собой в прямом эфире
- 01.06 23:21 Многократный чемпион мира найден мертвым в своем доме под Москвой
- 01.06 22:54 В прокуратуре рассказали о судьбе мужчины, который угрожал взорвать Мост метро в прошлом году
- 01.06 22:31 «Срам-то какой»: Оля Цибульская возмутила сеть откровенным нарядом
- 01.06 22:20 Названы дата и время прощания с композитором Мирославом Скориком
- 01.06 22:06 «Она захватила Крым»: на Западе выступили против возвращения России в G7
- 01.06 21:42 «Хочу наслаждаться каждым днем жизни»: о чем говорил «ФАКТАМ» Мирослав Скорик
- 01.06 21:36 Перевернутые машины и сорванные крыши: разрушительный смерч в России попал на видео
- 01.06 21:33 Алла Мазур восхитила сеть фото без макияжа
Пусть обращаются: в Кабмине прокомментировали ситуацию относительно поставок воды в оккупированный Крым
Из-за активизации представителей РФ на международной арене в связи с якобы «водной блокадой» оккупированного Крыма, в украинском Кабмине сочли уместным еще раз напомнить озвучивавшиеся ранее условия поставок воды на полуостров.
Сделал это в эфире программы «Свобода слова» на ICTV вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.
«Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму», — сказал он.
Ранее в Кабмине напоминали России, что по Женевской конвенции именно оккупант обязан выполнять гуманитарные потребности гражданского населения. Украина со своей стороны готова обсуждать вопрос Крыма, в том числе и на международном уровне.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что верховья Белогорского хранилища в аннексированном Крыму полностью высохли, а на Тайганском водохранилище из-за снижения уровня воды ранее появились острова. Кроме того, обмелело Партизанское водохранилище, снабжающее водой Симферополь. Дошло до того, что представители оккупационной администрации предложили провести на дне обмелевшего водоема концерт.158
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пусть обращаются: в Кабмине прокомментировали ситуацию относительно поставок воды в оккупированный Крым
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».