Мир

Рейтинг Путина снова упал, а все большее количество россиян готовы выходить на протесты

Похоже, ненависть президента РФ Владимира Путина к своему украинскому коллеге и Украине в целом перестала приносить дивиденды в глазах избирателей: рейтинг доверия россиян к главе своего государства опустился до 25% с апрельских 28%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Сообщается, что респондентам задавали открытый вопрос «Назовите 5−6 политиков, которым вы больше всего доверяете?».

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что в ноябре 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг составлял 59%.

Помимо Путина россияне доверяют министру обороны Сергею Шойгу (14%), премьер-министру Михаилу Мишустину (11%) и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (10%). «Главному оппозиционеру» Алексею Навальному доверяют 4% — столько же, сколько мэру Москвы Сергею Собянину.

В то же время 16% опрошенных заявили, что не доверяют никому (в апреле так ответили 12%). 33% затруднились с ответом.

Вероятную причину тотального снижения доверия россиян к Владимиру Путину показывают результаты другого опроса «Левада-центра», который проводился по заказу «Открытых медиа».

Согласно ему, 28% россиян готовы выйти на протесты из-за падения уровня жизни. Их число достигло максимума за полтора года.

27% участников опроса считают возможными проведение таких акций в настоящий момент.

Респондентам задавались два вопроса о протестах: насколько, по их мнению, возможны массовые выступления против падения уровня жизни и готовы ли они лично принять в них участие. Также респонденты отвечали на вопрос о том, на какие категории населения в первую очередь должны быть направлены меры социальной поддержки государства в период пандемии.

Последний такой замер проводился в феврале 2020 года. Тогда о своей готовности принимать участие в таких акциях заявили 24% опрошенных. Нынешние 28% готовых протестовать — это максимальное значение за полтора года.

До этого пик потенциальной протестной активности пришелся на осень 2018 года, после подписания в октябре закона о пенсионной реформе: в ноябре о готовности участвовать в массовых акциях протеста заявляли 30% респондентов.

Сейчас в некоторых возрастных группах протестный потенциал еще выше. Наибольшее число желающих лично участвовать в протестных акциях — в возрасте от 18 до 24 лет (40%) и среди тех, кому от 40 до 54 лет (35%).

В Москве участвовать в массовых мероприятиях готовы 26% опрошенных, в то время как вероятность возникновения подобных акций видят 32% респондентов. Руководитель «Левада-центра» Лев Гудков объясняет это разочарованием в возможностях протестов после лета 2019 года и жесткими полицейскими мерами, связанными с карантином.

Протестные настроения в основном проявляет публика со средним образованием (32%), наименьший протестный потенциал — среди граждан с образованием ниже среднего (21%).

Очевидно, условный «холодильник» в России все больше побеждает мифический «телевизор».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо доверия к Путину в РФ падает и рейтинг одобрения россиянами его действий: он самый низкий за 20 лет. В конце апреля деятельность президента РФ одобряли только 59%, не одобряли 33%. Остальные или не определились, или отказались отвечать.

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter