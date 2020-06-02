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Только в маске и на чистой простыне: в Швейцарии ужесточили требования к проституткам
Благодаря тому, что Швейцарии удалось избежать печальной участи соседней Италии, власти намерены не отставать от других европейских стран и существенно ослабить карантин.
Поблажки коснутся в том числе и работниц сексуального фронта: швейцарским проституткам разрешат вернуться на работу с 6 июня.
Об этом пишет the Telegraph со ссылкой на заявление министра внутренних дел Швейцарии Алена Берсета.
«Конечно, есть личные контакты, но концепция защиты кажется возможной», — заявил Берсет на пресс-конференции.
Но даже при таком лояльном отношении к представительницам древнейшей профессии от них требуют максимального соблюдения правил гигиены и безопасности.
К примеру, секс-работницы должны будут заниматься любовью только в «безопасных» позах и по возможности надевать защитные маски.
Кроме того, девушкам необходимо менять простыни для каждого нового клиента.
Кроме того, клиенты проституток теперь не смогут сохранять анонимность, и их данные будут находиться в базе минимум четыре недели. Это сделано на случай, если у кого-то из девушек выявят коронавирусную инфекцию, и госпитализация понадобится многим клиентам.
В то же время, иронизирует издание, несмотря на ослабление карантина, секции дзюдо и бальных танцев в Швейцарии по-прежнему останутся закрытыми.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Черногория разрешила с 1 июня въезд иностранцам и проведение массовых мероприятий, правда, с некоторыми ограничениями. Так, в страну без последующего карантина могут приезжать граждане стран, в которых заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет менее, чем 25 человек на 100 тысяч жителей. Разрешен въезд как гражданам таких стран, так и иностранцам, едущим в Черногорию из государств с низким показателем заболеваемости.28
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