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Мир

Собирайте чемоданы: Греция назвала дату открытия турсезона

22:46 20 мая 2020
Греция
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Греции заявили об открытии туристического сезона с 15 июня, а с 1 июля возобновятся прямые зарубежные рейсы. Об этом в телеобращении к нации заявил премьер-министр Греции Кариакос Мицотакис, передает агентство Iefimerida.

«С 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям», — сказал премьер.

По его словам, туристов, прибывающих в Грецию, будут просить пройти тесты на коронавирус. Кроме того, принимающая сторона будет придерживаться общих санитарных протоколов.

Персонал гостиниц и ресторанов обяжут ходить в масках, их также проинструктируют по соблюдению дистанции и безопасному реагированию в случае подозрения на коронавирус. Сотрудники отелей должны проживать в отдельных комнатах, регулярно измерять температуру и делать тесты на COVID-19.

С 15 июня для туристов также планирует открыться Кипр.

Напомним, для иностранцев открыла свои границы Чехия. Об открытии границ с 15 июня заявили Австрия и Швейцария. Несмотря на пандемию коронавируса, принимать туристов готовится Турция. С 3 июня Италия готова снова принимать туристов из стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Между тем, в оккупированном Крыму считают, что турсезона в этом году не будет.

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