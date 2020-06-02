Лекарство от гепатита C защитило клетки мозга от коронавируса

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В списке препаратов, которые могут привлекаться к оказанию помощи заболевшим коронавирусом нового типа, может появиться одобренное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарство для лечения гепатита C — софосбувир.

Предварительные результаты опытов и возможности применения этого препарата американские ученые описали в статье, которую опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

В статье говорится о том, что в ходе исследования группа нейрофизиологов и молекулярных биологов под руководством профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Элисона Муотри наблюдала за тем, как коронавирус нового типа проникал в миниатюрные «муляжи» мозга, которые ученые вырастили из стволовых клеток.

Благодаря этому исследователи выяснили, как защитить нервные клетки человека от подобных проблем.

Изначально биологи создавали эти структуры для того, чтобы проверять лекарства от аутизма и других неврологических расстройств. Однако эпидемия COVID-19 заставила их изменить планы. Обрабатывая вирусом эти «муляжи» мозга, биологи изучали, как он взаимодействует с нейронами и проверяли, как различные противовирусные препараты мешали ему проникать в нервные клетки.

Проведенные опыты подтвердили: вирус действительно может проникать в клетки мозга и вызывать серьезные нарушения в его работе. Вдобавок, ученые обнаружили, что софосбувир, значительно снизил долю зараженных клеток и ликвидировал нарушения в работе нервных окончаний, которые порождал коронавирус.

«Наши опыты с „муляжами“ мозга показывают, что софосбувир полностью ликвидирует все те нарушения, которые появлялись в нервной ткани после проникновения вируса. Это говорит о том, что препарат может не только защитить взрослых от последствий проникновения вируса в мозг, но и помешать SARS-CoV-2 попасть из организма беременной женщины в ее плод», — говорится в статье.

Софосбувир, как предполагают ученые, может ликвидировать часть странных симптомов, которые испытывали многие носители коронавирусной инфекции, — в том числе энцефалопатию, галлюцинации и внезапные приступы эпилепсии. Кроме того, лекарство может защитить больных от потери вкуса и обоняния, одного из главных и первых симптомов развития коронавирусной инфекции.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии исследователи из Ruhr-Universität Bochum (RUB) также из стволовых клеток решили вырастить легкие человека.

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