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Украина

В Украине испытывают препарат для лечения от COVID-19, сделанный из плазмы крови

13:45 7 мая 2020 193
Врач
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Вполне возможно, что национальный украинский протокол лечения пневмоний, вызванных COVID-19, будет дополнен отечественным препаратом. Министерство здравоохранения Украины приняло решение провести на людях клинические исследования эффективности этого лекарства. Определены пять клиник в различных регионах Украины, в которых эти исследования предстоит провести. Минздрав обнародовал название препарата — «Биовен». «ФАКТЫ» выяснили, что он из себя представляет.

— Следует сразу сказать: это не только что созданный препарат — он существует уже не один год, так что его разработка к пандемии коронавируса отношения не имеет, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону ответственный за связи с общественностью украинской компании Biopharma Алексей Денисенко.

— Если препарат не от коронавируса, то почему его решили использовать для лечения этой болезни?

— Его с успехом применяют при целом ряде заболеваний, в том числе для лечения бактериальной и вирусной пневмоний. А ведь непосредственной причиной смертей больных тяжелой формой коронавирусной инфекции, среди прочего, являются пневмонии. Поэтому, как только в Украине появились первые случаи заболевания COVID-19, мы предложили использовать наш препарат в комплексной терапии (то есть вместе с другими препаратами) для лечения пневмоний, вызванных коронавирусной инфекцией. Препарат показал себя хорошо. Это и дало сейчас основания Минздраву Украины инициировать клинические исследования его эффективности.

Кстати, в мире пока нет ни одного препарата, специально созданного для лечения этой болезни.

— Если ваш препарат уже показал свою эффективность в лечении пневмоний, вызванных COVID-19, то зачем нужны дополнительные клинические исследования?

— Следует выработать четкие рекомендации по дозам и срокам назначения препарата с учетом индивидуальных особенностей того или иного больного — возраста, веса, состояния здоровья. Эти рекомендации будут использоваться врачами для назначения курса лечения персонально для каждого из пациентов. Потому что, как и любое другое лекарство, имеющее в своем составе белок, препарат может вызывать в редких случаях тяжелую аллергическую реакцию. По этой причине он применяется исключительно по назначению врача, причем только в больницах. Однако название препарата все же попало в средства массовой информации.

— Из чего его делают?

— Из плазмы крови здоровых людей. Причем исключительно жителей Украины. Ключевой момент: плазма людей, живущих в дальних странах, например Колумбии, Индии, Вьетнама, не подойдет. Причина в том, что в крови наших сограждан содержатся антитела именно к тем болезням, которые распространены в Украине, в том числе острым респираторным инфекциям. Этим и определяются лечебные свойства препарата. Он позволяет укрепить иммунитет пациентов, ослабленных той или болезнью.

И вот еще что. Сейчас мы приступаем к созданию препарата, специально предназначенного для лечения коронавирусной инфекции. Его будут делать из плазмы крови людей, переболевших COVID-19. Чтобы реализовать данный проект, понадобится плазма крови нескольких сотен таких людей. Рассчитываем разработать препарат против коронавируса к осени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что миллион долларов за вакцину против COVID-19 украинские врачи не получат.

Читайте также: Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

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