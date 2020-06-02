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"Маленький Икс": Граймс рассказала, как они с Маском ласкового называют сына

4:20 2 июня 2020
Маск и Граймс
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Жена основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, канадская певица Граймс, ставшая мамой в начале мая, решила еще раз дать собственную интерпретацию имени новорожденного сына, которое продолжает интриговать поклонников пары.

Своими откровениями она поделилась с изданием Bloomberg, пишет «Лента.ру».

Певица повторила, что имя малыша — XÆA-XII, где X означает неизвестную переменную, Æ — эльфийское написание Ai (любовь и/или искусственный интеллект), A-XII — самолёт A-12. И произносится оно как «Икс Эш Эй Твелв Маск» или «Икс Эш Архангел Маск».

Но, конечно, дома практически невозможно произносить такие длинные тирады, поэтому они с Илоном называют сына просто «Маленький Икс» (little X).

Напомним, что 48-летний Илон Маск и его 32-летняя избранница стали родителями четвёртого мая. Это их первый общий ребёнок и первенец для певицы Grimes. А вот у Маска уже есть пятеро детей от первого брака. Их родила изобретателю канадская писательница Жюстин Уилсон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях Граймс смогла снова удивить почтенную публику, выставив на продажу часть собственной души. «Кощунственный» лот она разместила на онлайн-аукционе и назначила стартовую цену в 10 миллионов долларов. Данный лот предусматривает продажу некого подобия документа, который подтверждает, что право владения кусочком бессмертной сущности артистки переходит приобретателю.

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