Решила продать душу за 10 миллионов: возлюбленная Маска влипла в новый скандал

Мир

Пока эксцентричный изобретатель-бизнесмен Илон Маск решает проблемы с запуском пилотируемого корабля к МКС, его возлюбленная — эпатажная певица Граймс — решила заняться более «приземленными» проблемами и выставила на продажу часть собственной души, пишет издание Bloomberg.

«Кощунственный» лот она разместила на онлайн-аукционе и назначила стартовую цену в 10 миллионов долларов.

Данный лот предусматривает продажу некого подобия документа, который подтверждает, что право владения кусочком бессмертной сущности артистки переходит приобретателю.

По словам Граймс, изначально она хотела установить цену в размере 10 миллионов долларов, однако поняла, что с учетом экономической ситуации в мире, такие деньги никто не заплатит. В связи с этим артистка предложила покупателям самостоятельно определить стоимость ее души.

На этой же площадке Граймс разместила также собственные рисунки и фотографии для тех поклонников, что не готовы на такие радикальные приобретения, как фрагмент души.

Отмечается, что к сегодняшнему дню Граймс не продавала свои работы традиционными способами. Единственное исключение было сделано 15 лет назад, когда за роспись фрески на обочине школы Монтессори в Ванкувере ей заплатили 600 долларов. Она сама говорит, что в то время думала, что «сорвала куш».

В случае со своей душой исполнительница призналась, что не рассчитывает всерьез пустить себя с молотка — эта акция скорее должна наглядно продемонстрировать, что настоящий художник вкладывает душу в свои произведения.

В то же время социальные сети восприняли идею иначе. Граймс тут же сравнили со злодеем Волан-де-Мортом из вселенной «Гарри Поттера», который тоже делил душу на части — правда, чтобы достичь бессмертия. А многие стали иронизировать по поводу того, что, дескать, у них с Маском банально кончаются деньги — ведь они, скорее всего, вынуждены были заплатить штраф после сумасбродной идеи назвать сына довольно странным для штата Калифорния (да и всего мира) именем.

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