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В бюстгальтере с животиком наперевес: Леди Гага огорчила фанатов лишним весом
Популярная американская исполнительница Леди Гага, которая 6 июня примет участие в онлайн-выпускном, похоже, набрала вес во время вынужденной самоизоляции, и не сильно переживает по этому поводу.
Так, на днях певица прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде и удивила пользователей сети, пишет Daily Mail.
Так, на опубликованных фото 34-летняя исполнительница запечатлена в защитной маске, спортивном бюстгальтере и леггинсах, а также кроссовках в тон. Ее сфотографировали с оголенным животом. Леди Гага направлялась в кафе вместе с молодым человеком, исполнительным директором Майклом Полански.
Поклонники Гаги обратили внимание на фигуру певицы и обругали ее за лишний вес. «Я думала, что она в хорошей форме!», «Совсем непривлекательная женщина», «Да, старость ее не красит», «У нее явно есть лишний вес», «Даже у Леди Гаги появился живот после карантина», «Зачем надевать наряд с такой фигурой?» — комментировали они.
Они напоминают, что прошел всего месяц с того дня, когда в мае Леди Гага поделилась снимком в обнажающем тело топе и порадовала подписчиков. Теперь же сплошное разочарование. Но, возможно, у артистки есть какой-то «волшебный ключик» к процессу похудения, и уже через несколько дней она снова будет в форме.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года Леди Гага внезапно поняла, что не готова до старости ждать свою любовь и хочет уже сейчас создать семью. Тогда же она решила стать мамой. Что помешало ей осуществить свое намерение, пока что не известно.182
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