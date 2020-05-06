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Выступления Леди Гаги и Майли Сайрус: для школьников устроят незабываемые онлайн-выпускные

11:49 6 мая 2020 97
Леди Гага
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

17 мая станет известно расписание масштабного мероприятия для выпускников — онлайн-выпускного, который в условиях карантина из-за пандемии коронавируса проведет YouTube.

По информации The Verge, онлайн-выпускной проведут 6 июня — в мероприятии примут участие 44-й президент США Барак Обама и его супруга, Леди Гага, Алиша Киз, Керри Вашингтон, Зендая…

Сообщается, что подобное мероприятие планирует провести и Facebook — к участию в нем привлекут, в частности, Опру Уинфри, Дженнифер Гарнер, Майли Сайрус… Оно состоится несколько раньше — уже 15 мая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Германии в условиях карантина провели оригинальную автодискотеку. Ее устроили прямо на стоянке для машин.

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