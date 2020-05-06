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Выступления Леди Гаги и Майли Сайрус: для школьников устроят незабываемые онлайн-выпускные
17 мая станет известно расписание масштабного мероприятия для выпускников — онлайн-выпускного, который в условиях карантина из-за пандемии коронавируса проведет YouTube.
По информации The Verge, онлайн-выпускной проведут 6 июня — в мероприятии примут участие 44-й президент США Барак Обама и его супруга, Леди Гага, Алиша Киз, Керри Вашингтон, Зендая…
Сообщается, что подобное мероприятие планирует провести и Facebook — к участию в нем привлекут, в частности, Опру Уинфри, Дженнифер Гарнер, Майли Сайрус… Оно состоится несколько раньше — уже 15 мая.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Германии в условиях карантина провели оригинальную автодискотеку. Ее устроили прямо на стоянке для машин.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.