- 08:13 Прикарпатье всколыхнуло новое землетрясение: очевидцы рассказали о происшествии
- 08:03 Борода выйдет из моды, вероятно, мужчин ждет эра длинных волос, — стилист по прическам Вячеслав Дюденко
- 08:02 Братья 7 и 6 лет угнали машину своей бабушки и погибли в ДТП
- 07:49 Апелляционный суд принял решение по делу об увольнении Ройтбурда с должности директора музея
- 07:44 Трамп пригрозил использовать армию для пресечения беспорядков, назвав губернаторов «слабаками и придурками»
- 07:31 Пряничные бабочки – вкус лета: легкий рецепт
- 07:27 У Зеленского хотят засекретить часть стратегии деоккупации Крыма
- 07:05 Дожди отступят, но не везде: синоптики рассказали, кому повезет с погодой 2 июня
- 06:55 В России рухнул очередной мост
- 06:42 В бюстгальтере с животиком наперевес: Леди Гага огорчила фанатов лишним весом
- 06:00 Каждый день нельзя: врач рассказал, сколько мороженого можно съедать в неделю
- 05:30 Не только политика: Кулеба рассказал, почему на переговоры в Берлин поедет министр обороны
Трамп пригрозил использовать армию для пресечения беспорядков, назвав губернаторов «слабаками и придурками»
Президент США Дональд Трамп, который во время протестов у Белого дома прятался в подземном бункере, призвал губернаторов штатов действовать решительнее, обвинив их в слабости. Как сообщает CNN, глава державы потребовал, чтобы они активнее привлекали бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков в стране. А в случае, если местные власти откажутся это делать, Трамп пригрозил направить к ним военных — «для защиты жизни и имущества людей».
«Большинство из вас слабы… Вы должны доминировать или будете выглядеть кучкой придурков. Вы должны арестовывать и судить людей», — обратился президент к губернаторам во время видеоконференции. И посоветовали не слишком осторожничать, восстанавливая порядок.
Трамп также назвал себя самого «законом и порядком». И потребовал, чтобы те, кто участвовал в погромах и мародерстве, получили по десять лет тюремного срока — во избежание повторения подобных инцидентов в будущем.
После своей речи Трамп посетил церковь находящуюся возле Белого дома церковь Святого Иоанна, где устроил фотосессию с Библией в руках. Перед его визитом полиция разогнала толпу перед резиденцией президента, используя слезоточивый газ и резиновые пули.
Напомним, что 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе его задержания полицией. Протесты перекинулись на другие города и переросли в погромы.223
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Трамп пригрозил использовать армию для пресечения беспорядков, назвав губернаторов «слабаками и придурками»
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!