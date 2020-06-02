Мир

Президент США Дональд Трамп, который во время протестов у Белого дома прятался в подземном бункере, призвал губернаторов штатов действовать решительнее, обвинив их в слабости. Как сообщает CNN, глава державы потребовал, чтобы они активнее привлекали бойцов Национальной гвардии для пресечения беспорядков в стране. А в случае, если местные власти откажутся это делать, Трамп пригрозил направить к ним военных — «для защиты жизни и имущества людей».

«Большинство из вас слабы… Вы должны доминировать или будете выглядеть кучкой придурков. Вы должны арестовывать и судить людей», — обратился президент к губернаторам во время видеоконференции. И посоветовали не слишком осторожничать, восстанавливая порядок.

Трамп также назвал себя самого «законом и порядком». И потребовал, чтобы те, кто участвовал в погромах и мародерстве, получили по десять лет тюремного срока — во избежание повторения подобных инцидентов в будущем.

После своей речи Трамп посетил церковь находящуюся возле Белого дома церковь Святого Иоанна, где устроил фотосессию с Библией в руках. Перед его визитом полиция разогнала толпу перед резиденцией президента, используя слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, что 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе его задержания полицией. Протесты перекинулись на другие города и переросли в погромы.

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