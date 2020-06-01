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Дональд Трамп спрятался в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома

11:55 1 июня 2020
Полиция у Белого дома
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В США продолжаются массовые протесты из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда, которого убил в Миннеаполисе белый полицейский. Акции проходят также в столице страны Вашингтоне. Люди, пытавшиеся прорвать полицейское оцепление, собрались возле Белого дома.

Как сообщает CNN, президент страны Дональд Трамп, напуганный масштабами протестов и агрессивностью толпы, спрятался в подземном бункере своей резиденции в пятницу, 29-го мая. И провел там около часа. Решение отправить президента в убежище приняла Секретная служба. Вместе с Трампом в бункере были его жена Мелания и их 14-летний сын Бэррон.

Бункер под Белым домом предназначен для чрезвычайных ситуаций — в том числе и террористических атак. В предыдущий раз этим убежищем пользовались во время терактов 11 сентября 2001 года. Тогда сюда был сопровожден теперь уже бывший вице-президент США Дик Чейни. Спецслужбы опасались, что угнанный террористами самолет будет направлен на Белый дом. Президент Джордж Буш, который отсутствовал на тот момент и прибыл в Вашингтон в тот же день вечером, также провел в бункере некоторое время в качестве меры предосторожности.

Ранее «ФАКТЫ» писали - Протесты в США: автоцистерна въехала в толпу митингующих людей.

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Дональд Трамп спрятался в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома

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