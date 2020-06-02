- 08:36 Названы симптомы коронавируса, которые сохраняются даже через несколько месяцев после заражения
- 08:13 Прикарпатье всколыхнуло новое землетрясение: очевидцы рассказали о происшествии
- 08:03 Борода выйдет из моды, вероятно, мужчин ждет эра длинных волос, — стилист по прическам Вячеслав Дюденко
- 08:02 Братья 7 и 6 лет угнали машину своей бабушки и погибли в ДТП
- 07:49 Апелляционный суд принял решение по делу об увольнении Ройтбурда с должности директора музея
- 07:44 Трамп призвал использовать нацгвардию для пресечения беспорядков, назвав губернаторов «слабаками и придурками»
- 07:31 Пряничные бабочки – вкус лета: легкий рецепт
- 07:27 У Зеленского хотят засекретить часть стратегии деоккупации Крыма
- 07:05 Дожди отступят, но не везде: синоптики рассказали, кому повезет с погодой 2 июня
- 06:55 В России рухнул очередной мост
- 06:42 В бюстгальтере с животиком наперевес: Леди Гага огорчила фанатов лишним весом
- 06:00 Каждый день нельзя: врач рассказал, сколько мороженого можно съедать в неделю
Прикарпатье всколыхнуло новое землетрясение: очевидцы рассказали о происшествии
Во вторник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло очередное землетрясение.
Главный центр специального контроля зарегистрировал в 21:05 по Киеву подземные толчки с магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.
Источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине 2 км.
Специалисты сообщили, что данное землетрясение не несет угрозы населению. По энергетическим параметрам оно несколько меньше предыдущего (произошло утром 1 июня), может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Жители Ивано-Франковской в соцсетях сообщают о том, что происходило во время землетрясения.
Напомним, 23 апреля эпицентр землетрясение зафиксировали возле населенного пункта Теребовля Тернопольской области. Он находился на глубине 5 км. Магнитуда — 1,9 балла по шкале Рихтера.
165
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!