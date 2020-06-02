Прикарпатье всколыхнуло новое землетрясение: очевидцы рассказали о происшествии

Происшествия

Во вторник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло очередное землетрясение.

Главный центр специального контроля зарегистрировал в 21:05 по Киеву подземные толчки с магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.

Источник землетрясения находился в районе города Долина Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

Специалисты сообщили, что данное землетрясение не несет угрозы населению. По энергетическим параметрам оно несколько меньше предыдущего (произошло утром 1 июня), может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Жители Ивано-Франковской в соцсетях сообщают о том, что происходило во время землетрясения.

Напомним, 23 апреля эпицентр землетрясение зафиксировали возле населенного пункта Теребовля Тернопольской области. Он находился на глубине 5 км. Магнитуда — 1,9 балла по шкале Рихтера.

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