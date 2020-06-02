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Мир

Пенсионер делает потрясающие фото поверхности Солнца из своего собственного сада

18:16 2 июня 2020
Фото Солнца
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британский пенсионер Пол Эндрю делает потрясающие детальные фотографии поверхности Солнца из своего собственного сада на заднем дворе дома. Как пишет издание The Sun, качество снимков не уступает и даже превосходит сделанные профессиональными астрономами в лучших обсерваториях мира.

Проживающий в городе Дувр в графстве Кент 66-летний Пол, который ранее был фотографом и работал преподавателем в университете, пользуется телескопом Lund 152. На оборудование для своего хобби он потратил тысячи фунтов.

Помимо Солнца, которое находится на расстоянии около 150 миллионов километров от Земли, Эндрю также снимает другие объекты в нашей галактике. Он говорит, что съемкам часто мешает плохая погода. И что обычно он работает в летнее время, поскольку зимой — слишком плохая видимость.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Невероятное зрелище: благодаря новым фото впервые удалось детально рассмотреть атмосферу Солнца.

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