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- 11:48 Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
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Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
В Луганской области мать посадила на цепь свою 14-летнюю дочь, чтобы «перевоспитать» подростка. Ранее похожий случай произошел под Одессой — там мать приковала к кровати 10-летнюю девочку.
Как сообщают в ГУНП в Луганской области, в Кременский отдел полиции обратился 59-летний мужчина, который рассказал о приползшей к нему соседской девочке с цепью на ногах. Она просила о помощи.
Полицейские, отправившиеся на место инцидента, выяснили, что подростка на цепь посадила ее 44-летняя мать — девочка сутки находилась на привязи.
«Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, «перевоспитывать» дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома. Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала свою ногу к цепи на ноге дочери для «контроля», — сообщили в полиции.
На данный момент девочку госпитализировали. А по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней завели уголовное производство по ст. 146 (Незаконне лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области полиция расследовала дело о лишении свободы 30-летнего мужчины, которого отец несколько лет держал на цепи. Глава семейства решил, что из-за физических особенностей и психического расстройства сын может навредить и себе, и окружающим.233
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Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
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