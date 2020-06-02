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Ольга Сумская поделилась горячими пляжным фото из Крыма

11:51 2 июня 2020
Ольга Сумская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Актриса Ольга Сумская, которая недавно во второй раз стала бабушкой, поделилась горячими пляжными фото из Крыма. Народная артистка показала, как она с мужем Виталием Борисюком, дочерью Тоней и коллегами Русланой Писанкой, Владимиром Горянским, Адой Роговцевой и Раисой Недашковской, ушедшей уже из жизни, проводили время на берегу Черного моря.

Снимки датированы 2001 годом. Актеры стали гостями фестиваля «Алые паруса», который проходил на территории знаменитого лагеря «Артек».

«Вспомним светлое мирное время… Международный кинофестиваль „Алые паруса“. Родной „Артек“, июль 2001 года. Украинская делегация в полном составе возле Черного моря! Умеем отдыхать», — написала под фото актриса.

Ранее Ольга Сумская рассказала, что ее дочь Тоня Паперная родила мальчика.

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