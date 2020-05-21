«Наконец-то мальчик»: Ольга Сумская рассказала о рождении внука

Шоу-бизнес

Народная артистка Украины Ольга Сумская, показавшая яркую вышиванку, раскрыла подробности рождения второго ребенка старшей дочери. Месяц назад Антонина Паперная снова стала мамой. Она подарила своему мужу Владимиру Яглычу второго ребенка. Пол малыша родители не раскрывали. Счастливая бабушка Ольга Сумская призналась программе «Ранок з Україною», что в их семье появился долгожданный мальчик.

Актриса также рассказала, что родители все никак не могут определиться с именем сына. В эксклюзивном интервью Лилии Ребрик звезда сериала «Сага» Ольга Сумская рассказала, как Тоня сообщила ей о рождении внука и как называет младшего брата 2-летняя Ева.

«Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции. Тонечка мне позвонила прямо из роддома — как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат — и вот появился мужчина», — рассказала Ольга Сумская каналу «Украина».

Несмотря на то, что мальчику сегодня ровно месяц, родители до сих пор не придумали ему имя.

«Они еще думают. Моя внучка называет его „мальчик“. Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: „Ну как там Владимирович?“ Еще не определились, как назвать», — призналась Ольга.

Напомним, о второй беременности объявила певица Светлана Тарабарова, однако пол ребенка не называет. Третьего малыша ждет певица Alyosha. Как готовится к роли многодетной материи, артистка рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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