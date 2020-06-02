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Шоу-бизнес

Названа причина смерти актера из киносаги «Сумерки» и его девушки (фото)

12:38 2 июня 2020
Грегори Тайри Бойс и Натали
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Названа причина смерти 30-летнего актер из вампирской киносаги «Сумерки» Грегори Тайри Бойса и его 27-летней девушки Натали Адеподжу. 13 мая они были найдены мертвыми в своей квартире в Лас-Вегасе. Трупы обнаружила кузина Грегори, которая временно проживала с ними. Сообщалось, что возле тел был найден некий белый порошок.

Кадр из фильма "Сумерки"

У работавшего поваром и собиравшегося открыть собственный ресторан Бойса, сына ассистента режиссера, осталась десятилетняя дочь Алайя, а у его подруги — маленький сын Иджипт от предыдущих отношений.

В полиции, как сообщает издание Metro, заявили, что Грегори и Натали скончались от случайной передозировки наркотиков. Пара приняла кокаин и опиодный анальгетик фентанил.

В начале 2018 года наркологи выяснили, что главным убийцей американских наркоманов в последние десятилетие оказался фентанил и другие синтетические опиоиды. На их долю приходится более половины смертей наркоманов в США, что связано с мощным действием препарата, вызывающего передозировку при крайне малых дозах.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», от передозировки фентанила в возрасте 16 лет скончался канадский актер Логан Уильямс.

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