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ФСБ призналась в похищении украинского военного в Крыму
В российской ФСБ заявили, что похищенный на админгранице с аннексированным Крымом старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский «незаконно пересек границу».
РосСМИ цитируют сообщение ФСБ, в котором утверждается, что у украинского пограничника не было документов, и что он находился «в состоянии алкогольного опьянения». А еще украинцу вменяют «транспортировку наркотиков».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов утверждал, что военнослужащий находился на наблюдательном посту без оружия, и что сам пункт находится близко к временно оккупированным территориям.
Также сообщалось, что в апреле 2020 года ФСБ на админгранице с Крымом незаконно задержала украинского пограничника — младшего сержанта пытками склоняли к сотрудничеству с вражескими спецслужбами.445
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