ФСБ призналась в похищении украинского военного в Крыму

Происшествия

В российской ФСБ заявили, что похищенный на админгранице с аннексированным Крымом старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский «незаконно пересек границу».

РосСМИ цитируют сообщение ФСБ, в котором утверждается, что у украинского пограничника не было документов, и что он находился «в состоянии алкогольного опьянения». А еще украинцу вменяют «транспортировку наркотиков».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Юрий Бутусов утверждал, что военнослужащий находился на наблюдательном посту без оружия, и что сам пункт находится близко к временно оккупированным территориям.

Также сообщалось, что в апреле 2020 года ФСБ на админгранице с Крымом незаконно задержала украинского пограничника — младшего сержанта пытками склоняли к сотрудничеству с вражескими спецслужбами.

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