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В США в ходе протестов шестеро полицейских получили огнестрельные ранения – один из них скончался (видео)

В США во время протестов по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда огнестрельные ранения получили шестеро полицейских — двое в Лас-Вегасе и четверо в Сент-Луисе. Как сообщает издание Express, один из раненых в Лас-Вегасе, которому пуля попала в голову возле отеля-казино Circus Circus, позже скончался в больнице.

Clip of the shootout in Las Vegas which resulted in the death of a U. S marshal pic.twitter.com/rYqpDA0nGB — Edward (@DonKlericuzio) June 2, 2020

В десятках американских городов введен комендантский час, чего не случалось со времен бунтов афроамериканцев после убийства борца за права темнокожих Мартина Лютера Кинга в 1968-м году.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», президент США Джордж Трамп пригрозил использовать военных для пресечения беспорядков на улицах. И призвал губернаторов действовать более жестко на местах, обвинив их в слабости.

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