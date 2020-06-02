26.66 / 26.89 29.41 / 29.87
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Снова пугают геями: в России отличились нелепой рекламой голосования за поправки в Конституцию (видео)

15:03 2 июня 2020
Пропаганда на росТВ против геев
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России пропагандисты подготовили агитку, призывая россиян принять участие в голосовании за поправки в Конституцию, пугая их людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Официальный ролик к 1 июля: голосуй за поправки в Конституцию или всех русских детей заберут к себе домой геи», — комментирует «находку» пропагандистов издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Рекламный ролик вызвал много откликов у интернет-пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская Госдума одобрили практически все предложения, внесенные президентом РФ Путиным. В том числе, поправки о Боге, фактическом запрете в России однополых браков, а также об особом статусе русского народа как государствообразующего.

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дженнаро Гаттузо

В семье знаменитого экс-одноклубника Андрея Шевченко случилось горе (фото)

КПВВ

Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию после карантина: названа дата

Санитайзер

Отменят ли карантин в Украине после 22 июня: Ляшко озвучил прогноз

Пропаганда на росТВ против геев

Снова пугают геями: в России отличились нелепой рекламой голосования за поправки в Конституцию (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер