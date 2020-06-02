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Снова пугают геями: в России отличились нелепой рекламой голосования за поправки в Конституцию (видео)
В России пропагандисты подготовили агитку, призывая россиян принять участие в голосовании за поправки в Конституцию, пугая их людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
«Официальный ролик к 1 июля: голосуй за поправки в Конституцию или всех русских детей заберут к себе домой геи», — комментирует «находку» пропагандистов издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
АААА. Официальный ролик к 1 июля: Голосуй за поправки в Конституцию или всех русских детей ЗАБЕРУТ К СЕБЕ ДОМОЙ ГЕИ! pic.twitter.com/Dyhs3s1cuK— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) June 2, 2020
Рекламный ролик вызвал много откликов у интернет-пользователей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская Госдума одобрили практически все предложения, внесенные президентом РФ Путиным. В том числе, поправки о Боге, фактическом запрете в России однополых браков, а также об особом статусе русского народа как государствообразующего.70
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