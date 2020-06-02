В семье знаменитого экс-одноклубника Андрея Шевченко случилось горе (фото)

Спорт

Экс-одноклубник украинца Андрея Шевченко в составе «Милана» и чемпион мира 2006 года со сборной Италии Дженнаро Гаттузо понес непоправимую утрату. Как сообщает издание Football Italia, 2 июня ушла из жизни родная сестра специалиста Франческа.

О причинах смерти не сообщается. При этом известно, что 37-летнюю женщину госпитализировали в больницу еще в феврале этого года, и с тех пор она пребывала в реанимации.

Свои соболезнования своему бывшему игроку и тренеру, ныне возглавляющему «Наполи», выразил «Милан». «Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьёй огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа», — говорится в сообщении клуба, в котором родственница Гаттузо долгое время работала секретарем.

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

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