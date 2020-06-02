26.66 / 26.89 29.41 / 29.87
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В центре Киева на одной из улиц на две недели ограничат движение (схема)

15:11 2 июня 2020
Дорожные работы
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве в условиях ослабления карантина начались дорожные работы на улице Прорезной. До 16 июня ремонт будет производиться на участке улицы между домами № 10 и № 14 (квартал между улицами Паторжинского и Пушкинская/Гринченко). Движение по Прорезной ограничено, сообщили в Киевавтодоре".


На улице Заболотного, где планировали закончить ремонт дороги 31 мая, работы продлили до 7 июня в связи с погодными условиями.

Напомним, что в Киеве ремонтируют также улицу Никольско-Ботаническую, путепровод на улице Богатырской, Борщаговский путепровод, идет строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на массив Виноградарь.

В этом году дорожное покрытие частично меняют на улицах Золотоворотской, Крутогорной, Тростянецкой, Товарной, Линейной, Малевича, проспекте Мира. Средний ремонт проводится на улицах Гринченко, Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Краснопольской, Оболонской, Билецкого и других.

До 4 июня на столичном путепроводе над скоростным трамваем по улице Сержа Лифаря (пересечение с улицей Оноре де Бальзака) частично перекрыто движение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве из-за дорожных работ некоторые маршруты городского транспорта изменили до осени.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дженнаро Гаттузо

В семье знаменитого экс-одноклубника Андрея Шевченко случилось горе (фото)

Санитайзер

Отменят ли карантин в Украине после 22 июня: Ляшко озвучил прогноз

КПВВ

Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию после карантина: названа дата

Григорий Герман

Тают во рту: уникальный маринад для шашлыка от Григория Германа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер