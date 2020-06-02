Общество и люди

В центре Киева на одной из улиц на две недели ограничат движение (схема)

В Киеве в условиях ослабления карантина начались дорожные работы на улице Прорезной. До 16 июня ремонт будет производиться на участке улицы между домами № 10 и № 14 (квартал между улицами Паторжинского и Пушкинская/Гринченко). Движение по Прорезной ограничено, сообщили в Киевавтодоре".



На улице Заболотного, где планировали закончить ремонт дороги 31 мая, работы продлили до 7 июня в связи с погодными условиями.

Напомним, что в Киеве ремонтируют также улицу Никольско-Ботаническую, путепровод на улице Богатырской, Борщаговский путепровод, идет строительство Подольско-Воскресенского моста и метро на массив Виноградарь.

В этом году дорожное покрытие частично меняют на улицах Золотоворотской, Крутогорной, Тростянецкой, Товарной, Линейной, Малевича, проспекте Мира. Средний ремонт проводится на улицах Гринченко, Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Краснопольской, Оболонской, Билецкого и других.

До 4 июня на столичном путепроводе над скоростным трамваем по улице Сержа Лифаря (пересечение с улицей Оноре де Бальзака) частично перекрыто движение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве из-за дорожных работ некоторые маршруты городского транспорта изменили до осени.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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