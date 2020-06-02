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Умер 42-летний китайский врач, чья кожа почернела из-за коронавируса (фото)

15:21 2 июня 2020
Ху Вейфэнг
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В китайском городе Ухань скончался 42-летний врач Ху Вейфэнг. Как писали ранее «ФАКТЫ», у Вейфэнга и его коллеги-ровесника Йи Фана проявился необычный побочный эффект в связи с заболеванием коронавирусом. У обоих кожа потемнела настолько, что они стали больше походить на афроамериканцев, чем на китайцев.

Медики полагали, что изменение цвета кожи было обусловлено гормональным дисбалансом, который последовал после того, как печень каждого из них была повреждена вирусом. Однако позже пришли к выводу, что необычный оттенок вызвал приемом специфических лекарств — в частности, антибиотиков.

Оба врача заразились COVID-19 в середине января — во время работы в Центральной больнице Уханя. Оба находились в тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам ЭКМО (Экстракорпоральной мембранной оксигенации), применяемых для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Как пишет издание Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ, Йи Фан, который привел в реанимации 39 дней, в итоге благополучно поправился.

А вот Ху так и не смог одолеть недуг. Он был прикован к постели в палате интенсивной терапии в течение 99 дней. Затем ему стало лучше. 14 апреля его перевели в обычную палату. Однако состояние резко ухудшилось и его вернули в отделение реанимации. Сообщается, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусом, проведя в больнице почти пять месяцев. Непосредственной причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Врачи в Италии считают, что коронавирус слабеет и резко теряет активность.

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