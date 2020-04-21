27.02 / 27.37 29.03 / 29.64
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи (фото)

14:46 21 апреля 2020 646
Почерневший китаец
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У двух врачей из китайского города Ухань, тяжело переболевших коронавирусом, резко изменился цвет кожи. Он стал намного темнее.

Как пишет издание Metro со ссылкой на китайские СМИ, доктору Йи Фану и доктору Ху Вейфэнгу обоим по 42 года. Они заразились COVID-19 в январе — во время работы в Центральной больнице Уханя. Оба были подключены к аппаратам ЭКМО (Экстракорпоральной мембранной оксигенации), применяемых для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности, и находились на волосок от смерти. Но в итоге благополучно поправились. Йи был прикован к кровати в отделении интенсивной терапии 39 дней, а Ху провел в больнице 99 суток.

Изменение цвета кожи, как утверждает издание, медики объясняют гормональным дисбалансом, который последовал после того, как печень каждого из них была повреждена вирусом. А также приемом специфических лекарств, которые могли оказать воздействие на оттенок кожи. Ожидается, что позже цвет кожи вернется к первоначальному — когда печень начнет функционировать нормально.

Йи Фан

Ху Вейфэнг

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пересаженные девушке руки донора-мужчины сменили цвет и форму спустя три года после операции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Почерневший китаец

Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи (фото)

вихрь

«Теперь ждем торнадо»: в сети обсуждают фото пылевого вихря под Киевом

Коронавирус

В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

Памятник Сковороде в Киеве

Ляшко сделал важное уточнение о сроках продления карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер