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Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи (фото)
У двух врачей из китайского города Ухань, тяжело переболевших коронавирусом, резко изменился цвет кожи. Он стал намного темнее.
Как пишет издание Metro со ссылкой на китайские СМИ, доктору Йи Фану и доктору Ху Вейфэнгу обоим по 42 года. Они заразились COVID-19 в январе — во время работы в Центральной больнице Уханя. Оба были подключены к аппаратам ЭКМО (Экстракорпоральной мембранной оксигенации), применяемых для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности, и находились на волосок от смерти. Но в итоге благополучно поправились. Йи был прикован к кровати в отделении интенсивной терапии 39 дней, а Ху провел в больнице 99 суток.
Изменение цвета кожи, как утверждает издание, медики объясняют гормональным дисбалансом, который последовал после того, как печень каждого из них была повреждена вирусом. А также приемом специфических лекарств, которые могли оказать воздействие на оттенок кожи. Ожидается, что позже цвет кожи вернется к первоначальному — когда печень начнет функционировать нормально.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пересаженные девушке руки донора-мужчины сменили цвет и форму спустя три года после операции.
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