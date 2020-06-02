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Планировал убийства свидетелей: стала известна причина ареста скандального застройщика Микитася
Бывшего главу «Укрбуда» Максима Микитася, ранее отправленного под домашний арест в рамках дела о завладении имуществом Нацгвардии, разрешили взять под стражу с альтернативой выхода под залог в 100 тысяч гривен — такое решение принял Высший анктикорупцийний суд.
Как сообщает «Слово и дело», причиной такого решения судей стало опасение, что экс-нардеп «планировал убить свидетелей и других подозреваемых по делу». Издание пишет, что об этом говорится в мотивировочной части решения коллегии палаты Высшего антикоррупционного суда от 28 мая.
«Судьи оценили высказывание Микитасем намерений убить других лиц, которые зафиксированы в ходе проведения в сентябре 2019 года негласных следственных (розыскных) действий, как реальные намерения. К такому выводу коллегия пришла из-за характера разговора и серьезностью восприятия собеседниками высказываний экс-нардепа», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в мотивировочной части решения судей упоминается собеседник Максима Микитася, который отговаривал его от «реализации таких намерений». Так что судьи «пришли к выводу об отсутствии внутреннего сдерживания в поведении подозреваемого и о вероятной возможности решения проблемных ситуаций» вне правового поля «путем совершения преступлений против жизни человека».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Микитась проходит по делу о присвоении бюджетных средств, которые должны были пойти на возведение жилья для военнослужащих Нацгвардии Украины.137
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