Происшествия

Стрельба в Броварах: «серые» перевозчики приносят местным "авторитетам" больше 100 миллионов гривен в год

К организации массовой перестрелки в Броварах, вероятно, причастны местные криминальные «авторитеты» по кличке Илюха и Журавль. Об этом сообщило ИА «Украинские новости».

«Серый» рынок перевозок приносит их ОПГ больше 100 миллионов гривен в год", — раннее написал сайт «Сегодня».

Как сообщает ИА «Украинские новости», группировкой якобы руководит Илюха.

«Он собирает деньги с нелегальных перевозчиков, а также контролирует подпольные залы игровых автоматов, «крышует» наркоторговлю и проституцию. Его ближайший «бизнес-партнер» — Журавль. Массовую перестрелку они устроили, чтобы «наказать неугодных и показать, кто на самом деле контролирует город и перевозки», — говорится в материале.

По словам автора материала, ОПГ Илюхи и Журавля запугивает всех неугодных местных бизнесменов и предпринимателей, иногда дело доходит до физической расправы и порчи имущества.

«Например, в августе прошлого года они фигурировали в деле о поджоге автобусов у станции метро „Лесная“ в Киеве. Они хотели запугать неугодного перевозчика и заставить его платить дань. Хотя у полиции есть вся информация и об исполнителях, и об организаторах, это дело до сих пор так и не было раскрыто», — пишет издание.

По версии автора материала, перестрелка возле жилых домов в 7 утра — следствие безнаказанности и «крыши» банды в руководстве местной полиции: «Эти криминальные авторитеты имеют свою „крышу“ в правоохранительных органах и уверены, что избегут любого наказания».

Как сообщалось ранее, 29 мая, около 7 утра в Броварах (Киевская область) порядка 100 человек устроили перестрелку. Задержан 21 подозреваемый, избирается мера пресечения. В полиции ряд высокопоставленных региональных руководителей отстранены от руководства. Введен план «Перехват».

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