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В Раде начали сбор подписей за отставку Степанова: в чем "провинился" глава Минздрава
Депутаты Рады собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Парламентариев возмутило решение министра в закрытом режиме выбирать главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Депутаты считают, что это первый шаг к тому, что во главе НСЗУ встанет не профессионал, а удобная министру кандидатура.
Инициатором отставки Степанова стала фракция «Голос». Депутаты «Голоса» уже подготовили проект постановления и предлагают коллегам подписаться за внесение этого вопроса в повестку дня Рады.
Как отмечалось на заседании Рады, по распоряжению министра Степанова были засекречены собеседования на должность главы НСЗУ. Конкурсные собеседования будут проводиться вечером, без трансляции для журналистов и общественности. Именно это решение и стало переломным для депутатов.
Созданная два года назад Национальная служба здоровья отвечает за распределение почти 100 млрд гривен из бюджета между медицинскими учреждениями. Именно от НСЗУ зависит, сколько средств получит больница.
НСЗУ первый раз осталась без руководителя, когда подал в отставку Олег Петренко. Он ссылался, что у него с главой Минздрава (на то время — Зоряной Скалецкой) разное видение дальнейшего развития медотрасли. Сейчас временным и.о. главы НСЗУ является Оксана Мовчан. Конкурс на должность главы НСЗУ был объявлен 22 мая, подать документы можно было до понедельника, 25 мая.23
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