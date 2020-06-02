Мир

В ЕС заявили о недопустимости возвращения России в G7

После заявления президента США Дональда Трампа о переносе встречи стран «Большой семерки» на осень и планах пригласить на саммит президента России Владимира Путина, в Евросюзе заявили, что оснований для возвращения официальной Москвы в этот формат нет.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Участие России в тогдашней G8 было приостановлено, пока РФ не изменит курс и условия не позволят вернуться к G8 и проводить содержательные дискуссии. И это не то, что сейчас происходит», — заявил Боррель на брифинге в Брюсселе.

Он также напомнил, что G8 стала G7 в марте 2014 года. Тогда Россия аннексировала украинский Крым. По словам главы дипломатии Евросоюза, «трудно поверить, что в нынешних обстоятельствах группа снова может стать G8».

«Прерогативой председательства в G7, которое сейчас занимает США, является выдача гостевых приглашений. Но изменение членства, изменение формата на постоянной основе не является прерогативой председательства G7», — добавил Боррель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», против возвращения России в «Большую семерку» выступил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявив, что Кремль игнорирует нормы международного права.

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