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В ЕС заявили о недопустимости возвращения России в G7
После заявления президента США Дональда Трампа о переносе встречи стран «Большой семерки» на осень и планах пригласить на саммит президента России Владимира Путина, в Евросюзе заявили, что оснований для возвращения официальной Москвы в этот формат нет.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Участие России в тогдашней G8 было приостановлено, пока РФ не изменит курс и условия не позволят вернуться к G8 и проводить содержательные дискуссии. И это не то, что сейчас происходит», — заявил Боррель на брифинге в Брюсселе.
Он также напомнил, что G8 стала G7 в марте 2014 года. Тогда Россия аннексировала украинский Крым. По словам главы дипломатии Евросоюза, «трудно поверить, что в нынешних обстоятельствах группа снова может стать G8».
«Прерогативой председательства в G7, которое сейчас занимает США, является выдача гостевых приглашений. Но изменение членства, изменение формата на постоянной основе не является прерогативой председательства G7», — добавил Боррель.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», против возвращения России в «Большую семерку» выступил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявив, что Кремль игнорирует нормы международного права.104
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