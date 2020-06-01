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«Она захватила Крым»: на Западе выступили против возвращения России в G7
Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить на встречу «Большой семерки» (G7) в Вашингтон президента России Владимира Путина, не все лидеры поддержали такое начинание.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна выступает против возвращения РФ в «Большую семерку» из-за того, что Кремль игнорирует нормы международного права, передает Reuters.
«Россия была исключена из „Большой семерки“ после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И из-за ее продолжающегося неуважения международных правил и норм, выставленного напоказ, она остается за пределами G7 и будет оставаться вне ее», -сказал Трюдо.
При этом на прямой вопрос о том, примет ли он участие в саммите G7, если приедет Путин, премьер-министр Канады не ответил, отметив, что много дискуссий перед встречей еще продолжаются.
«Большая семерка» всегда была местом для откровенных бесед с союзниками и друзьями, которые так много делятся. Это, безусловно, то, что я надеюсь продолжать видеть", -сказал политик.
Напомним, Трамп решил отложить проведение саммита «Большой семерки» (G7) до осени. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7), который планировался в конце июня.
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