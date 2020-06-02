Когда в Киеве откроют пляжный сезон: названы условия

Общество и люди

Пляжи и зоны отдыха вошли в список общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мер. Запрет в Киеве снят с 1 июня, но официально купальный сезон откроется ориентировочно во второй декаде июня.

Инспекторы Госпродпотребслужбы и столичного управления по вопросам гражданской защиты обследуют 14 пляжей в столице и определят, отвечают ли все места пребывания отдыхающих санитарным нормам (начиная от питьевой воды в фонтанчиках и песка, заканчивая дном водоемов). К мероприятиям уже приступили, и они могут проводиться 7−10 дней. По результатам проверки откроют пляжи, которые получат паспорта готовности.

Пляжный сезон стартует лишь тогда, когда температура воды достигнет +18 градусов, что даст возможность провести лабораторные исследования поверхностных слоев воды, рассказали в КП «Плесо». Сейчас еще слишком холодно. Проверять безопасность воды пока рано из-за частых дождей и неустановившейся температуры — погода не позволяет, хотя синоптики прогнозируют, что июнь будет теплее, чем обычно.

В этом году в «Плесо» планируют, что большую часть пляжей отметят «голубым флагом» — то есть такая зона отвечает высоким санитарным требованиям чистоты, экологичности и безопасности. И эту оценку дают пляжам представители европейской комиссии, которые на месте сертифицируют территории.

С апреля на муниципальных пляжах устанавливают кабинки для переодевания (их всего будет 107). Водолазы мониторят дно каждого пляжа, где находят посторонние предметы: шины, бутылки, доски с гвоздями -убирают все опасное до зоны буйков. Периодические чистки проводятся и в течение сезона, а спасательные патрули и водная полиция наблюдают, чтобы в воду не попадало ничего лишнего.

Спасательные группы уже укомплектованы (на каждом из 24 постов будет по два спасателя), получены разрешения на их работу. Службы продезинфицировали песок и траву, выполнены покосы, обработаны зоны от клещей и грызунов, проводится обслуживание душевых установок, фонтанчиков для воды, завезен песок (его будут регулярно просеивать во время пляжного сезона). Перед началом сезона песок обновляют.

Более двух тысяч тонн баржами доставили в зону «Наталки». Обновят песок и на пляжах «Детский», «Молодежный», «Радуга».

Проверяющие определят качество проведенной дератизации, дезинфекции, количество топчанов для отдыхающих и инвентаря для уборки территории. В связи с карантинными ограничениями на пляжах обязаны проводить обработку кабин, фонтанчиков, туалетов.

Посетители должны соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. По словам главы Госпродпотребслужбы Олега Рубана, маски также не отменяются, тем более, если рядом большое скопление людей (например, возле кафе). В «Плесо» рассказали, что в основном готовы к открытию пляжей, теперь ждут от города более точной информации, будут ли вводиться там какие-то ограничения.

По Генплану Киева установлены сроки очищения водоемов столицы раз в 5−10 лет. Неотложно почистят 10 объектов, среди которых озеро Синее и Тельбин, Совские пруды, Русановский канал. В том числе по проекту намечена разработка и реализация проекта возрождения малых рек: Лыбедь, Сырец, Совка, Нивка, Вита. Также запланировано благоустройство прибрежных участков возле озер Иорданское, Лебединое, Редькино, Вербное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, отменят ли карантин в стране с 22 июня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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