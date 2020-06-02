Мир

Полиция не увидела злого умысла в действиях украинца, въехавшего в толпу людей в Миннеаполисе

За рулем грузовика, который проехал через толпу протестующих в американском городе Миннеаполисе, находился водитель Богдан Вечирко — ему выдвинули обвинение по подозрению в совершении нападения, однако местные власти считают, что он не нарочно выехал на автостраду.

Как передает «Голос Америки», комиссар департамента здравоохранения Миннесоты Джон Геррингтон предположил, что водитель «увидел толпу и запаниковал». «Нет информации, которая наводила бы на мысль, что это было сделано намеренно», — отметил чиновник. По его словам, Вечирко сообщил, что увидел, как перед ним упала велосипедистка, и нажал на тормоза.:

В то же время у властей нет единства по поводу того, когда водитель въехал на автостраду — до установления там ограничений в связи с проведением демонстраций или уже после. В частности, губернатор штата Тим Уолц отмечал, что когда грузовик ехал по автостраде, она еще не была заблокирована. При этом, по словам губернатора, часть протестующих напала на Богдана Вечирко, однако большинство людей его защищали.

О водителе известно, что он этнический украинец, ему 35 лет и он из Остего (штат Мичиган).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», протесты в США начались после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мужчина попытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Его задержали полицейские, а один из офицеров прижал шею мужчины коленом. Вскоре задержанный умер.

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