Известная российская певица рассказала, как потеряла ребенка

Шоу-бизнес

Популярная российская певица Юлия Савичева, которая в 2014 году вышла замуж за композитора Александра Аршинова, не смогла выносить ребенка. О трагедии в семье артистка рассказала спустя годы. Она до сих пор винит себя в том, что не берегла свое здоровье, из-за чего пришлось сделать экстренный аборт. Юлия говорит, что тогда она очень много работала, не обращала внимание на тревожные звоночки организма.

«Неделями не бывала дома — бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи — я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием! В тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых мне могли бы помочь. Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности. Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной», — рассказала Савичева журналу Hello.

После трагедии Савичева более ответственно стала относиться к своему здоровью, прошла необходимую диагностику и планировала беременность. Но зачать ребенка не удавалось несколько лет. Лишь когда они с мужем решили не зацикливаться на этом, отправились в отпуск в Португалию, узнали о скором пополнении в семье.

«Тогда счастье сменилось тревогой, которая потом обернулась восторгом и фантастической благодарностью случаю и людям, которые нас окружают. Проконсультировавшись с врачом, на следующие 10 месяцев мы остались в Португалии и встали на учет, ведь полеты были совершенно противопоказаны. Это были самые счастливые и в то же время самые тревожные месяцы в моей жизни. Мы переживали за все», — призналась Савичева. Она стала мамой в июле 2017 года. Долгожданную дочку назвали Анной.

Артистка не афишировала беременность и не показывала дочь. Она полностью посвятила себя семье, взяв на время творческую паузу. Как говорит певица, забрасывать карьеру она не собирается.

Ранее российская актриса Виктория Исакова рассказала, как потеряла трехмесячную дочь.

Фото Instagram.com/yuliasavicheva

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