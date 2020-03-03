24.67 / 24.95 27.29 / 27.78
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известная актриса потеряла трехмесячную дочь

10:42 3 марта 2020 368
Виктория Исакова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса Виктория Исакова, предпочитающая не афишировать свою личную жизнь, впервые заговорила о смерти трехмесячной дочери. В 2003 году у них с мужем, режиссером Юрием Морозом родилась девочка. Но прожила она всего три месяца. Актриса долгое время скрывала этот факт. В одном из недавних интервью 43-летняя Виктория впервые заговорила об этом.

«Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло. Я стала пытаться сделать так, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, что это стена, которую пробить невозможно. Какое-то время я этим занималась, потом начала заниматься благотворительным фондом», — говорила Исакова.

Причины трагедии она называть не стала, лишь обозначила, что виной всему генетическая несовместимость. Решить проблему удалось за границей. Четыре года назад Виктория снова стала мамой. Она родила дочь Варвару.

«Я очень надеюсь, что являюсь хорошей мамой. Я все для этого делаю. Мне не хотелось где-то публиковать ее фотографии. Возможно, сказался наш первый печальный опыт. Страх за Варвару у меня не пропал. Мне не перестало быть страшно за нее», — рассказала Исакова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский на Крещение потеряли сына, парня искали с полицией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

сша

В США озвучили жесткое условие снятия санкций с России

Виктория Исакова

Известная актриса потеряла трехмесячную дочь

Путин

В случае войны с Турцией погибнут сотни россиян. Путину этого не простят, – российский журналист

Крым

Им даже оккупанты не доверяют: стало известно о судьбе предателей Украины из Крыма

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер