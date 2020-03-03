Известная актриса потеряла трехмесячную дочь

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Виктория Исакова, предпочитающая не афишировать свою личную жизнь, впервые заговорила о смерти трехмесячной дочери. В 2003 году у них с мужем, режиссером Юрием Морозом родилась девочка. Но прожила она всего три месяца. Актриса долгое время скрывала этот факт. В одном из недавних интервью 43-летняя Виктория впервые заговорила об этом.

«Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло. Я стала пытаться сделать так, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, что это стена, которую пробить невозможно. Какое-то время я этим занималась, потом начала заниматься благотворительным фондом», — говорила Исакова.

Причины трагедии она называть не стала, лишь обозначила, что виной всему генетическая несовместимость. Решить проблему удалось за границей. Четыре года назад Виктория снова стала мамой. Она родила дочь Варвару.

«Я очень надеюсь, что являюсь хорошей мамой. Я все для этого делаю. Мне не хотелось где-то публиковать ее фотографии. Возможно, сказался наш первый печальный опыт. Страх за Варвару у меня не пропал. Мне не перестало быть страшно за нее», — рассказала Исакова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский на Крещение потеряли сына, парня искали с полицией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter