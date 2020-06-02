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Происшествия

Полиция задержала еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета (фото, видео)

18:18 2 июня 2020
броварские разборки
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве и двух городах Киевской области — Броварах и Ирпене — были задержаны 13 человек. Это предполагаемые участники вооруженных «разборок» в Броварах 29 мая. Среди задержанных был известный криминальный «авторитет».

В отличие от ранее арестованных, которым инкриминируют хулиганство, новым задержанным предъявили статью о бандитизме и покушении на убийство.

«Задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом „Виха“ или „Журавль“. Установлено, именно они „выступили“ со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъяты оружие и боеприпасы», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Оружие, о котором упомянул глава МВД, это три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета, а также патроны, гранаты. Было проведено 20 обысков в домах. Кроме оружия, полиция нашла наркотики и изъяла восемь автомобилей премиум-класса.

ареси

Кроме 13 задержанных, есть еще двое подозреваемых в бандитизме, но они после перестрелки находятся в больнице.

Напомним, утром 29 мая в Броварах местные жители могли наблюдать вооруженные «разборки» между двумя большими группами мужчин на остановке маршрутки. Считается, что мотивом было перераспределение маршрутов между автоперевозчиками. Предполагают, что в «разборках» участвовали не менее 60 человек.

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