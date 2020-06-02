Футболисты «Карпат» массово заразились коронавирусом: клуб выступил с заявлением (фото)

Спорт

Футбольный клуб «Карпаты», матч которого против «Мариуполя» в рамках 24-го тура премьер-лиги был отменен в связи с заражением некоторых игроков и тренеров коронавирусом, сообщил о положительных тестах на COVID-19 сразу у большой группы футболистов и сотрудников клуба.

«По результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба, приходится констатировать вспышку заболевания COVID-19. Сегодня (2 июня. — Авт.) из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены любые тренировки. Обращаемся к высшим футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключения клубам Украины — максимально ответственно относитесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто. Мы надеемся, что после завершения карантина, уже здоровые игроки, с привлечением карпатовцев всех возрастов, смогут возобновить тренировочный процесс и доиграть чемпионат», — говорится в заявлении на официальном сайте «львов».

Футболисты "Карпат" массово сдали положительные тесты на коронавирус

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не видит вины «Карпат» в данной ситуации. «Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, на мой взгляд, „Карпаты“ сделали все четко и правильно. Все нормы и требования „Карпатами“ были соблюдены — как только стало известно о факте положительных результатов тестов, львовский клуб сообщил во все необходимые ведомства и органы», — отметил функционер.

Отметим, что в ближайших турах «Карпаты», ведущие борьбу за выживание в премьер-лиге, должны были провести выездной матч с «Ворсклой» и домашний поединок с «Днепром-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Карпат» Владислав Дубинчак рассказал об испытанном шоке после получения положительного теста на коронавирус.

Фото ФК «Карпаты»

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