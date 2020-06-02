Происшествия

В Николаеве будут судить командира, "потерявшего" танки во время выхода части из оккупированного Крыма

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей ВСУ, обеспечивающих выведение военной техники из оккупированного Крыма. Ранее Нацполиция разоблачила организованную преступную группу, которая сбывала принадлежащие воинской части горюче-смазочные материалы.

По сообщению ГБР, досудебным расследованием установлено, что бывший командир с октября 2015 по май 2016 года не обеспечил сохранность материальных средств воинской части, что привело к нехватке автомобильной и бронетанковой техники и ущербом государству Украина в размере около 1 миллион 200 тысяч грн.

Как уточнили «ФАКТАМ» в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины, речь идет о подполковнике Б., ныне — начальнике командного пункта-заместителе начальника штаба по боевому управлению одной из воинских частей. Военный подозревается в халатном отношении к службе в условиях особого периода, повлекшем тяжкие последствия (статья 425 УК Украины), а именно потерю 17 единиц автомобильной и бронетанковой техники. На каком этапе выведения войск это произошло — выясняет следствие. В случае, если вина офицера будет доказана, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как во Львове чиновники Минобороны «заработали» 800 тысяч гривен на некачественных котлах для армии.

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