Абитуриентам с оккупированных Россией территорий разрешили поступать в вузы без ВНО

Украина

Абитуриенты из оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов Донбасса могут поступать в украинские вузы, не сдавая ВНО. Подать документы можно до 23 октября включительно.

В Минобразования уточнили, что для жителей оккупированных территорий в этом году будут доступны около 100 вузов и заведений профобразования. Можно поступать в любое из заведений, при которых работают центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Выбирать предлагается из вузов на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской области, а также в других регионах среди университетов и колледжей с медицинскими, врачебными, социокультурными специальностями, а также среди вузов системы МВД.

В центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» за консультацией можно обращаться с 9 июня. Для крымчан-претендентов на бюджетные места заполнить заявку нужно до 20 августа. До 22 августа ждут анкеты от поступающих из ОРДЛО. На контракт заявление можно подавать до 23 октября.

Напомним, упрощенная процедура поступления в вузы и профтехучилища для абитуриентов из оккупированных Донбасса и Крыма была введена в 2019 году.

Как сообщали «ФАКТЫ», в этом году для основной массы абитуриентов ВНО начнется 25 июня, до этого планируется провести пробное тестирование.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter