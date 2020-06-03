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Спорт

Жена Степаненко показала опухший глаз мужа после матча с «Динамо» (фото, видео)

9:04 3 июня 2020
Шахтер&nbsp;— Динамо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Супруга полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко Маргарита спустя несколько дней после матча горняков с «Динамо» (3:1) опубликовала в Instagram фото своего пострадавшего мужа. Она показала, как выглядит опухший глаз Тараса после контакта с рукой защитника киевлян Дениса Попова.

Напомним, что в том эпизоде на 19-й минуте капитан «бело-синих» Сергей Сидорчук точным ударом вывел свою команду вперед, но арбитр встречи Екатерина Монзуль после просмотра VAR отменила взятие ворот «Шахтера» из-за фола динамовца Дениса Попова да еще наградила чемпиона мира U20 желтой карточкой (четвертой для Дениса в сезоне), из-за которой он теперь не сыграет 7 июня против «Александрии».

«Может, я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себя пальцем в глаз, а потом пробежать 12 км и желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не слезилось», — написала Маргарита Степаненко.

Кстати, некоторые болельщики и журналисты, скурпулезно изучая видео эпизода, обратили внимание на то, что Попов в том игровом эпизоде прикоснулся к левой щеке Степаненко, а Тарас, с криками упав, схватился за правый глаз. А может все дело в большом пальце руки динамовца, на который наткнулся игрок «Шахтера» после движения головой?..

По крайней мере, сам защитник «Динамо» считает, что не нарушал правила на сопернике в том эпизоде. «Момент со Степаненко, после которого судья отменила гол Сидорчука? На мой взгляд, курьезный эпизод. Нарушений правил с моей стороны не было. Касание было, но, конечно, не таким, как все получилось в итоге со стороны Тараса. Не буду ничего говорить и комментировать на этот счет. У нас есть специалисты, эксперты, которые все придумают…», — рассказал Денис Попов.

Напомним, что победа над подопечными Алексея Михайличенко позволила «Шахтеру» за восемь туров до финиша оторваться от «Зари», «Десны» и «Динамо» на 16 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ближайшие матчи УПЛ с участием «Карпат» отменены из-за массового заражения коронавирусом футболистов и персонала клуба.

Фото Instagram

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