Под Винницей сильно пьяный водитель покусал полицейского

Происшествия

В ночь на вторник, 2 июня, в Винницкой области произошел довольно странный случай: пьяный водитель, очевидно, подражая внуку бывшего президента одной из стран СНГ, покусал стража порядка во время составления протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в областном отделе коммуникации Нацполиции.

Впрочем, возможно, никакого стремления подражать известному отпрыску у него и не было, и виной всему стал алкоголь. Дело происходило ночью, около половины третьего; экипаж группы реагирования патрульной полиции в селе Мироновка остановил мчавшийся автомобиль «Жугули» и обнаружил, что его водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Проверка на алкотестере это подтвердила, обнаружив 3,8 промилле.

Было решено составить админпротокол, но данная идея пришлась не по душе 26-летнему нарушителю: он начал оказывать сопротивление полицейским, и в разгар потасовки укусил одного из стражей порядка за палец (впоследствии полицейский даже был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью).

Чтобы утихомирить правонарушителя, полицейские надели на него наручники и доставили в отделение полиции.

В настоящее время злоумышленник задержан в процессуальном порядке.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 УК Украины. За умышленное причинение работнику полиции телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 130 КУоАП Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «удивительном» случае пьяного вождения: в начале года в столице правоохранители остановили автомобиль с настолько пьяным водителем, что он даже не смог самостоятельно выйти из машины. Последствия такого «вождения» могли быть непредсказуемыми, так как авто с пьяным за рулем находилось в общем дорожном потоке Киева.

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