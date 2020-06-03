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Под Винницей сильно пьяный водитель покусал полицейского
В ночь на вторник, 2 июня, в Винницкой области произошел довольно странный случай: пьяный водитель, очевидно, подражая внуку бывшего президента одной из стран СНГ, покусал стража порядка во время составления протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в областном отделе коммуникации Нацполиции.
Впрочем, возможно, никакого стремления подражать известному отпрыску у него и не было, и виной всему стал алкоголь. Дело происходило ночью, около половины третьего; экипаж группы реагирования патрульной полиции в селе Мироновка остановил мчавшийся автомобиль «Жугули» и обнаружил, что его водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Проверка на алкотестере это подтвердила, обнаружив 3,8 промилле.
Было решено составить админпротокол, но данная идея пришлась не по душе 26-летнему нарушителю: он начал оказывать сопротивление полицейским, и в разгар потасовки укусил одного из стражей порядка за палец (впоследствии полицейский даже был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью).
Чтобы утихомирить правонарушителя, полицейские надели на него наручники и доставили в отделение полиции.
В настоящее время злоумышленник задержан в процессуальном порядке.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 УК Украины. За умышленное причинение работнику полиции телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 130 КУоАП Украины.
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