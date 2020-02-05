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Происшествия

«Просто жесть»: в Киеве задержали совершенно пьяного водителя «на автопилоте»

20:09 5 февраля 2020 37
Пьяный водитель
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, в столице правоохранители оставили автомобиль с настолько пьяным водителем, что он даже не смог самостоятельно выйти из машины. В этот же день в Новой Каховке пьяный водитель дорогого внедорожника стал виновником аварии, в которой погиб человек.

Как выразился автор видео на сайте «Киев Оперативный», это «просто жесть». Ведь последствия могли быть непредсказуемыми: автомобиль с пьяным за рулем находился в общем дорожном потоке столицы.

На ролике видно, как полиция посреди улицы остановила автомобиль. Однако оказалось, что его водитель находится «на автопилоте» и не может стоять на ногах. Пока правоохранители вели задержанного, он умудрился упасть на дорогу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель «жигулей» выпил водки и начал таранить полицейские машины.

Фото: скриншот с видео

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