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Уволенного экс-начальника полиции Винницкой области обвинили в крупной растрате и подделке документов
Прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области в совершении растраты свыше 900 тыс. грн государственных средств и подделке официальных документов, то есть, «в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. Ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины». Ранее сообщалось о том, что из Госрезерва «таинственно» исчезли 150 тысяч тонн зерна на 800 миллионов гривен.
Об сообщении подозрения сказано в информации на сайте ведомства.
Экс-начальника полиции подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей о служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) и статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3, 5 ст. 191 УК Украины).
Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения.
«Уголовное производство расследуется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком и находится на постоянном контроле руководства прокуратуры Винницкой области по оперативным сопровождением Управления внутренней безопасности в Винницкой области ДВБ ЧП Украины», — отмечают в прокуратуре.
В сообщении прокуратуры не называется фамилия человека, о котором идет речь («в соответствии со ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда»).
Поэтому можно только строить догадки о том, что речь, вероятно, идет о бывшем начальнике полиции Винницкой области Юрии Педосе, а также его заместителе, которых МВД отстранило от занимаемых должностей из-за грубых недостатков и просчетов в работе подразделений.
Полицейским, как известно, ставится в вину то, что они знали о предстоящем отъезда на «разборки» в Бровары представителей охранной фирмы из Винницкой области и не воспрепятствовали ему.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что уволенному Юрию Педосу, быстро нашли новую должность — он стал советником руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.26
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