Украина

Отстраненному начальнику полиции Винничины за два дня нашли должность в руководстве

Юрию Педосу, которого после ЧП со стрельбой в Броварах отстранили от выполнения обязанностей начальника полиции Винницкой области, нашли новую должность.

Как сообщает «Укринформ», Юрий Педос стал советником руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

«Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа», — сказал Клименко, приехавший в Винницу.

Что же касается других сотрудников областного аппарата полиции, которые были отстранены или уволены после событий в Броварах, то, по его словам, проводится служебное расследование и «роль каждого будет оценена».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», часть участников перестрелки в Броварах приехала в Киевскую область с Винничины.

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