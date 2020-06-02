Происшествия

Из Госрезерва "таинственно" исчезли 150 тысяч тонн зерна на 800 миллионов гривен

В Украине продолжается бессовестное воровство из бюджета, несмотря на попытки правоохранителей положить конец этому пагубному процессу. Последним вопиющим примером такого хищения стала «пропажа» на складах Госрезерва в Тернопольской области зерна на сумму более 800 млн гривен,

О ней рассказал советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На складах территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен. Для данного количества зерна понадобились бы почти 2700 вагонов. Сумма убытков — более 800 млн гривен», — отметил он.

По его словам, это вопиющий факт, ведь речь идет о государственных запасах, рассчитанных обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации.

«И эту так называемую „подушку безопасности“ 40-миллионной страны банально разворовали и распродали. Молчать об этом — значит закрыть глаза и оставить воров без справедливого наказания за эти умышленные действия. Так нельзя, потому что это — преступление против собственных граждан. А эти так называемые „мыши“ имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по Закону», — сообщил советник министра внутренних дел.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Советник министра подчеркнул, что в случае подтверждения заявленных фактов, виновных ждет суровое наказание.

«Упомянутые в моей иронической метафоре „мыши“, которые якобы съели тысячи тонн зерна, обязательно будут выявлены и наказаны согласно украинского законодательства. Надеюсь, что ущерб, нанесенный государству и миллионам наших граждан, также будет возмещен», — добавил Михаил Апостол.

Кроме того, он отметил, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом — почти 20 тыс. тонн, на третьем — 112 тыс. тонн.

«В целом 150 тыс. тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворованы и проданы. Также нашли цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая. Если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов — цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа было приварено трубу, и только она была заполнена нефтепродуктами, а цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители также дадут оценку», — добавил советник министра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одесской области чиновники райгосадминистранции и местного отделения банковского учреждения в течение двух лет присвоили 7 миллионов бюджетных денег, которые предназначались для помощи 190 детям. А в Луганской области следователи Генпрокуратуры обнаружили злоупотребление и хищение бюджетных денег чиновниками одного из управлений Луганской облгосадминистрации во время ремонта моста в Станице Луганской.

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