Полугиена-полусобака: в Румынии убили неизвестного хищника с двумя рядами зубов

Мир

В различных регионах мира время от времени появляются известия о неизвестных существах, которые пугают местное население и выпивают кровь из домашних животных.

Теперь своя «чупакабра», очевидно, появилась и в Румынии: в селе Оанча (жудец Галац) пастухи убили животное, напоминающее гиену.

Об этом пишет Daily Star.

Неопознанного хищника, нападавшего на овец, птиц и собак, застрелили, когда он набросился на человека. После этого пастухи повесили его на дереве и сожгли.

По словам очевидцев, у зверя имелась грива, но полностью отсутствовала шерсть на голове.

«Прежде никогда такого не видел, — утверждает один из пастухов. — Сперва я сказал, что это собака. Но у него оказались зубы в два ряда».

Директор Ассоциации спортивной охоты и рыболовства жудеца Галац Адриан Александру считает убитое животное гиеной, пишет «Лента.ру».

«Я пришел к выводу, что раньше она жила где-то в Молдавии, потом пересекла реку Прут и поселилась возле этой овчарни, — объясняет он. — Возможно, у кого-то был нелегальный зоопарк, из которого она сбежала».

В свою очередь, биолог Мадалин Сербан, возглавляющий Музейный комплекс естественных наук жудеца Галац, придерживается другой точки зрения.

«Не думаю, что это гиена, у них совершенно другое строение тела, — говорит он. — У гиен массивная голова и другое расположение зубов. Этот зверь определенно выглядит очень странно. По моему мнению, это крупная дикая собака, страдавшая от какой-то кожной болезни».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в селе Ивановка Кобелякского района Полтавской области местный житель Александр Близнюк убил на собственном подворье странного зверя, который спрятался у него в куче дров. Позже крестьянин признался, что поднял палку на страшное животное из страха, опасаясь, чтобы оно на него не набросилось первым.

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