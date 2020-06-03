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"С этим нужно что-то делать": увеличившая грудь на один размер красотка в шоке от карантина

2:30 3 июня 2020
Изабель Бушими
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Введение карантина и вспыхнувшие вслед за его ослаблением противостояния в США привели в состояние легкого шока модель Изабеллу Бушеми, которая любит «пугать» фанатов слишком тесным бикини.

Во-первых, девушка просидела без тренировок долгое время вместе с мужем Генри Кастанедой на вилле в Майами, во-вторых, совершенно «некстати» случился день рождения — 23 мая красавице «стукнуло» целых 23 годика.

И праздновать пришлось, естественно, аж до начала июня…

Поэтому сейчас Изабель переживает: нужно что-то делать, «хочу быть стройненькой снова», причитает она в посте.

Действительно, еще пара килограммчиков, и о контракте на рекламу купальников и нижнего белья с Calvin Klein, а также Bang Energy можно забыть!

«Смотрите, какой я была худенькой», — хвастается Бушеми в других постах и публикует фото, благодаря которым стала когда-то первой в «Южной семерке» журнала «Максим».

Как известно, на пути к славе Изабель пришлось пойти на немалые жертвы — избавиться от горбинки на носу, поставить виниры и увеличить на один размер грудь, как пишет Daily Star.

Зато теперь девушка получает за один рекламный пост около 260 тысяч долларов, и весьма востребована в мире моды.

«Не переживай, Изабель, мы с тобой!», «Ты и так худенькая, не расстраивайтся», «Мы тоже идем в спортзал», — поддерживают девушку фолловеры.

Действительно, зачем же терять денежки рекламодателя, лучше избавиться от лишнего веса! Поэтому следующий пост красавицы, наверняка, будет с тренировки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой девушке, которая стала ню-моделью из-за того, что предприятие прекратило работу на время карантина.

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"С этим нужно что-то делать": увеличившая грудь на один размер красотка в шоке от карантина

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