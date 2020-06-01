Карантин помог: красавица стала ню-моделью после остановки работы предприятия

Мир

В отличие от своей тезки из семейства Кардашьян Кайли Кол — сравнительно «новенькая» в модельном бизнесе.

Более того: не имея богатых родственников и знакомых, девушка была вынуждена постигать науку в университете, ведя довольно скромный образ жизни: ради лекций приходилось отказывать себе в развлечениях и покупке новых нарядов.

Из-за этого жизнь девушки была довольно печальной, пока ее на улице не встретил ассистент известного фотографа и не предложил поработать ню-моделью.

Конечно, Кайли пришла в ужас от такого бесстыжего предложения, но визитку молодого наглеца сохранила — «на всякий случай».

Прошло несколько месяцев, и красотка, закончив вуз, внутренне созрела для того, чтобы дать согласие на ню-съемки.

Работая по своей основной специальности, Кайли подрабатывала в фотостудии — именно поэтому часто свое занятие она называла «фрилансом».

Но вот грянул карантин и мисс Кол пришлось выбирать — быть профессиональной ню-моделью или по-прежнему разрываться между двумя работами.

Похоже, девушка сделала свой выбор, и, судя по количеству «обнаженных» фото в ее аккаунте, старается «наверстать» упущенные возможности.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что карантин вынудил новозеландских стюардесс искать новую работу, и они нашли ее в танцах вокруг шеста.

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