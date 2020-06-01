- 04:23 "Плевок" черной дыры: ученые зафиксировали выбросы энергии, направленные в сторону Земли
- 03:56 Карантин помог: красавица стала ню-моделью после остановки работы предприятия
- 03:20 Поднимая высоко ноги: Волочкова похвасталась очень откровенным шпагатом
- 02:44 Ученые выращивают мини-легкие: зачем это нужно
- 01:55 Трудности самоизоляции: собаки помогают тюленям справиться с одиночеством во время карантина
- 01:30 Выписан первый штраф: в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД
- 00:56 Будет "непростой разговор": МИД вызывает посла Ирана "на ковер"
- 00:25 ЧП во Львове: три человека выпали с балкона из-за обрушения перил
- 31.05 23:58 Конфликт на востоке Украины не является "внутренним": посол США сделал важное заявление
- 31.05 23:27 Что Минздрав разрешит украинцам с 1 июня: опубликована доходчивая инфографика
- 31.05 22:56 Илон Маск, "поющий" про "Землю в иллюминаторе", взорвал сеть
- 31.05 22:26 Первый день лета: веселые поздравления, открытки, смс
Карантин помог: красавица стала ню-моделью после остановки работы предприятия
В отличие от своей тезки из семейства Кардашьян Кайли Кол — сравнительно «новенькая» в модельном бизнесе.
Более того: не имея богатых родственников и знакомых, девушка была вынуждена постигать науку в университете, ведя довольно скромный образ жизни: ради лекций приходилось отказывать себе в развлечениях и покупке новых нарядов.
Из-за этого жизнь девушки была довольно печальной, пока ее на улице не встретил ассистент известного фотографа и не предложил поработать ню-моделью.
Конечно, Кайли пришла в ужас от такого бесстыжего предложения, но визитку молодого наглеца сохранила — «на всякий случай».
Прошло несколько месяцев, и красотка, закончив вуз, внутренне созрела для того, чтобы дать согласие на ню-съемки.
Работая по своей основной специальности, Кайли подрабатывала в фотостудии — именно поэтому часто свое занятие она называла «фрилансом».
Но вот грянул карантин и мисс Кол пришлось выбирать — быть профессиональной ню-моделью или по-прежнему разрываться между двумя работами.
Похоже, девушка сделала свой выбор, и, судя по количеству «обнаженных» фото в ее аккаунте, старается «наверстать» упущенные возможности.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что карантин вынудил новозеландских стюардесс искать новую работу, и они нашли ее в танцах вокруг шеста.51
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.