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Помогает легче достичь возбуждения и оргазма: ученые выяснили, что порно полезно для женского организма
В пользе порно для здоровья человека уверен не только доктор Комаровский, но и его американские коллеги, которые опросили 2433 женщины из США и Венгрии, выяснив, что порно положительно влияет на женскую сексуальность.
Об итогах научной работы, по результатам которой было установлена польза порно для женского организма, сообщает PsyPost.
В ходе исследования оказалось, что порнографию во время мастурбации чаще всего смотрят женщины в предменопаузном возрасте, женщины, испытывающее постоянное чувство тревоги или депрессию, а также негетеросексуальные и имеющие от двух и более партнеров женщины.
Ученые обратили внимание на то, что просмотр порно во время мастурбации помогает легче достичь возбуждения и оргазма, а также увеличивает его длительность и качество.
При этом женщины, которые смотрят видео для взрослых, и во время секса с партнером испытывают меньше проблем с возбуждением. Они также признаются, что их оргазм длится дольше. При этом исследователи отметили, что просмотр порно никак не влияет на удовлетворенность женщин сексом, однако обратили внимание на то, что увлечение роликами для взрослых не несет негативных последствий для отношений.
Напомним, что с выводами ученых в чем-то солидарна и администрация сайта PornHub, которая утверждает, что после начала пандемии коронавируса и введения карантина в разных странах посещаемость ресурса значительно возросла.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда чрезмерное увлечение порно может привести к негативных эффектам, особенно на рабочем месте.74
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